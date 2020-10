Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"196a7629-005b-466e-817b-763197f60675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy látványosabb sorozat belőle. ","shortLead":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy...","id":"20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=196a7629-005b-466e-817b-763197f60675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfcf3b-e342-42c5-b0d9-510bd9c206bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","timestamp":"2020. október. 09. 10:55","title":"Stílusos újításokat kapott a hamarosan búcsúzó Audi TT ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","shortLead":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","id":"20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5cfd0-e8e9-4b13-ac3a-847de8a19a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. október. 08. 18:41","title":"Baranyi megakadályozta, hogy Gréczy Zsolt Ferencvárosban térjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a TikTok üzemeletetőjével szemben, mert szerintük a felhasználókat hiányosan és megkésve tájékoztatták az őket érintő dolgokról.","shortLead":"Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a TikTok üzemeletetőjével szemben, mert szerintük a felhasználókat...","id":"20201008_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_eljaras_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1997e-53a3-40cd-bbd0-2c4d6e4e464f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_eljaras_tiktok","timestamp":"2020. október. 08. 13:48","title":"Eljárást indított a TikTok ellen a Gazdasági Versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudták volna hozni az elvárt színvonalat.","shortLead":"Nem tudták volna hozni az elvárt színvonalat.","id":"20201008_raktarkoncert_omega","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae2b002-e703-423a-b7cf-70ed0c3f7fa0","keywords":null,"link":"/elet/20201008_raktarkoncert_omega","timestamp":"2020. október. 08. 20:58","title":"Lemondta a raktárkoncertjét az Omega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","id":"20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd8ca7-6370-4d44-ad91-3ae821b97724","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. október. 09. 17:58","title":"A kisebb járványügyi bevásárlásokról is titkolózik a Külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új konzolját. A boncolás házon belül történt.","shortLead":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új...","id":"20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85842449-7d50-4a4d-91e5-50a3d6afa5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","timestamp":"2020. október. 09. 11:40","title":"Darabokra szedték a PlayStation 5-öt, most látszik igazán, milyen nagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ajánlja távmunka használatára a hotelek wifihálózatát a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). A hatóság elsősorban amerikai tapasztalatok alapján készítette el jelentését, de az abban foglaltakat nem csak amerikai állampolgároknak érdemes megfogadniuk.","shortLead":"Nem ajánlja távmunka használatára a hotelek wifihálózatát a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). A hatóság elsősorban...","id":"20201009_fbi_hotel_wifi_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5e23ac-55ba-49ab-b364-dfdb9fc64727","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_fbi_hotel_wifi_tavmunka","timestamp":"2020. október. 09. 11:43","title":"Gyakran netezik hotelben? Akkor nem árt átolvasnia az FBI figyelmeztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi idősotthonban is megjelent a járvány.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi...","id":"20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf81c6e-b54d-4501-a455-8a56e4c2ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","timestamp":"2020. október. 09. 19:40","title":"66 gondozott koronavírusos egy nógrádi idősotthonban, családjuknak állítólag senki sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]