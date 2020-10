Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","shortLead":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","id":"20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55875851-85b2-47bf-a1f9-40872fc0257d","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 16. 15:37","title":"Egy hónap alatt közel 20 ezer beteget küldtek haza a magyar kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","shortLead":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","id":"20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338cd7c6-1264-4914-b185-cac14858675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","timestamp":"2020. október. 16. 13:47","title":"Megdöntötte az adócsalás rekordját Amerikában egy texasi milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán állókat.","shortLead":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán...","id":"20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4abe61-7b16-4ffe-923b-4f5e468a7447","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","timestamp":"2020. október. 15. 16:10","title":"Vitára hívta az SZFE szembeálló feleit az EP kulturális bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","id":"20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7411ad39-74a5-46a2-b5a3-fa96eb620a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","timestamp":"2020. október. 16. 15:43","title":"55 milliárddal zsugorodhat a járvány miatt a médiapiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült, hogy találkozott egy koronavírus-fertőzöttel.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült...","id":"20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5f1e43-bb82-4d1f-addb-08d651c47c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","timestamp":"2020. október. 16. 18:06","title":"A finn miniszterelnök is otthagyta az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lehetnek-e a menekültek után a melegek az újabb ellenség Magyarországon? Igény volna rá. A nyílt támadástól ma még visszariad ugyan a hatalom, de már jól érzékelhetően elindult a jog és a méltóság korlátozása felé.","shortLead":"Lehetnek-e a menekültek után a melegek az újabb ellenség Magyarországon? Igény volna rá. A nyílt támadástól ma még...","id":"202042__politikai_homofobia__kampanytema__vaganybagoly__nem_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b9163-97bd-4145-bc9d-0dce423d3356","keywords":null,"link":"/360/202042__politikai_homofobia__kampanytema__vaganybagoly__nem_mese","timestamp":"2020. október. 15. 11:00","title":"Dúróékkal végeztették el a piszkos munkát a Fidesz legújabb gyűlöletkampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg az ellátóhelyre kerülni”. Hiányosságaik miatt azonban nem helyettesítik a PCR-teszteket - válaszolta a hvg.hu kérdésére az országos tiszti főorvos.","shortLead":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg...","id":"20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0783ef20-18f9-4253-be8d-2a99335f3472","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 12:24","title":"Operatív törzs: Koronavírusos beteg nem oltathatja be magát az influenza ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","shortLead":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","id":"20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d013b-1e56-429d-a4cd-3fb7f408fddf","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 16. 15:15","title":"Hatkor kiderül, mit lépnek az SZFE hallgatói, a támogatók már szervezkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]