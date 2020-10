Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbf3899-9c5d-431a-ac5b-a95ac33fcdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt olvadó gleccserek alatt sorra kerülnek elő az őskori leletek.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt olvadó gleccserek alatt sorra kerülnek elő az őskori leletek.","id":"20201016_gleccser_svajc_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf3899-9c5d-431a-ac5b-a95ac33fcdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b674476f-42a9-409b-96e6-a38db941f342","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_gleccser_svajc_regeszet","timestamp":"2020. október. 16. 21:06","title":"9500 éves leletek bukkantak elő egy olvadó svájci gleccser alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202042_meseorszag_habbal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf7b99-e733-4ced-ac51-5ffc3a686cd8","keywords":null,"link":"/itthon/202042_meseorszag_habbal","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Nagy Gábor: Meseország habbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","shortLead":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","id":"20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b049980-cc1f-4b97-8ffa-6780c3eea79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","timestamp":"2020. október. 16. 18:57","title":"Sorra mondanak fel a szegedi aneszteziológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. 