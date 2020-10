Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják azt, aki megszegi a szombat éjjel életbe lépett kijárási tilalmat Franciaországban.","shortLead":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják...","id":"20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3b69c-0da5-42f6-9b5c-0185b8ddc386","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. október. 18. 08:28","title":"Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom a francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e70dd-dfbb-4297-b08a-674065ecf8eb","c_author":"Németh András","category":"360","description":" A Szovjetunióban kezdte a tüntetéseket, és már a Komszomol-gyűlésekről is elszökött a fehérorosz ellenzék nagymamája, aki a tiltakozás jelképévé tette a régi belarusz zászlót.","shortLead":" A Szovjetunióban kezdte a tüntetéseket, és már a Komszomol-gyűlésekről is elszökött a fehérorosz ellenzék nagymamája...","id":"202042_nyina_bahinszkaja_afeherorosz_tuntetok_nagyanyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926e70dd-dfbb-4297-b08a-674065ecf8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9ada8-7a45-412e-a1e6-6e28c21b710c","keywords":null,"link":"/360/202042_nyina_bahinszkaja_afeherorosz_tuntetok_nagyanyja","timestamp":"2020. október. 17. 11:10","title":"A fehérorosz nagymama, aki már a szovjet időkben is tüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","shortLead":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","id":"202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c0b4c-5573-487b-b06c-b8d82aa491b6","keywords":null,"link":"/360/202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","timestamp":"2020. október. 18. 13:40","title":"Hogyan lesz az alvás fázisaiból zene? - Már nem kell sokat aludni, és kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","shortLead":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","id":"20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16aed39-732e-4cd2-9cff-0c08a5d1fe57","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","timestamp":"2020. október. 18. 10:34","title":"Nagy a tét, szavazzon: melyik faj legyen az év hala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken emelkedett először e fölé az egy nap alatt bejegyzett vírushordozók száma. Az országban 1,4 millió esetet tartanak számon, a halálos áldozatok száma szombaton átlépte a 24 ezret.","shortLead":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken...","id":"20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72066fb3-b043-4192-bdc3-09627e8d0d31","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 17. 18:20","title":"Oroszországi koronavírus-járvány – rekordmagasban a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]