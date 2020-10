Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés leggyakoribb szimptómái – mint a láz és a szaglás elvesztése – mellett több olyan tünetet is azonosítottak már, amely ugyan ritkábban fordul elő, de főleg a társproblémákkal együtt jelentkezve intő jel lehet.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés leggyakoribb szimptómái – mint a láz és a szaglás elvesztése – mellett több olyan tünetet is...","id":"20201019_koronavirus_tunetek_fertozes_herpesz_megbetegedes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bdf63-570f-4dbf-b103-4066b05e3f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_tunetek_fertozes_herpesz_megbetegedes_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 08:03","title":"7 talán meglepő tünet, ami a koronavírus-fertőzöttség jele is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","id":"20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095875cd-2d84-4b0a-b8b6-dbd124ff8a74","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","timestamp":"2020. október. 19. 07:16","title":"Az év eleje óta titkolja a kormány, hányan várnak idősotthoni elhelyezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","shortLead":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","id":"20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee44bed-459c-4de0-bdea-19c2cf463bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2020. október. 18. 14:13","title":"Motorossal ütközött egy autó a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c1125c-7aa9-4a95-9913-6b2c446490a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A monarchia reformját, új alkotmány és a kormány lemondását követelik a tüntetők Thaiföld több városában.","shortLead":"A monarchia reformját, új alkotmány és a kormány lemondását követelik a tüntetők Thaiföld több városában.","id":"20201018_Ismet_tuntetnek_Thaifoldon_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c1125c-7aa9-4a95-9913-6b2c446490a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5c28b-dab2-49ec-ab86-1d0064e53370","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Ismet_tuntetnek_Thaifoldon_a_kormany_ellen","timestamp":"2020. október. 18. 13:20","title":"Ismét ezrek tüntetnek Thaiföldön a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton az országban elvégzett koronavírus-tesztek közül minden ötödik pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szombaton az országban elvégzett koronavírus-tesztek közül minden ötödik pozitív eredményt hozott.","id":"20201019_Szloveniaban_ismet_kihirdettek_a_jarvanyhelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60752674-be94-4aed-be9a-566f8f7df1fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Szloveniaban_ismet_kihirdettek_a_jarvanyhelyzetet","timestamp":"2020. október. 19. 05:57","title":"Szlovéniában ismét kihirdették a járványhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá, hogy egy rendkívül nyereséges stúdió kap mégis óriási adókedvezményt. ","shortLead":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá...","id":"20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221902-3926-4eec-9a5c-dbebdd09dcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","timestamp":"2020. október. 18. 15:09","title":"Százmilliós adókedvezményeket kapott a Bond-filmeket készítő stúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc56e3b-a10f-4517-b6f1-8320d46a75e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosi kamara megvizsgálná az elbocsátás körülményeit, majd annak ismeretében döntenek arról, hogy indítanak-e eljárást az ügyben.","shortLead":"Az orvosi kamara megvizsgálná az elbocsátás körülményeit, majd annak ismeretében döntenek arról, hogy indítanak-e...","id":"20201018_A_MOK_reagalt_a_szegedi_orvos_elbocsatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc56e3b-a10f-4517-b6f1-8320d46a75e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e95aa7c-8768-4f0e-9503-1d996c757db2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_MOK_reagalt_a_szegedi_orvos_elbocsatasara","timestamp":"2020. október. 18. 08:45","title":"A MOK reagált a szegedi orvos elbocsátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]