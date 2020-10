Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem bonyolította túl a Twitter-fiókjához fűződő jelszavát, amit egy holland kiberbiztonsági szakember öt próbálkozásból kitalált.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem bonyolította túl a Twitter-fiókjához fűződő jelszavát, amit egy holland...","id":"20201022_donald_trump_twitter_fiok_jelszo_maga2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1b4d7-0b12-434c-a5ac-4d410da1ca56","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_donald_trump_twitter_fiok_jelszo_maga2020","timestamp":"2020. október. 22. 20:03","title":"Olyan kézenfekvő volt Donald Trump Twitter-jelszava, hogy kitalálták – és be is léptek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Arról is beszélt, a SZÉP-kártyára jövőre is a megemelt összeg, 800 ezer forint kerülhet. A kormány további szigorításokról nem döntött, nem tudta megmondani, mi lehet az a lélektani határ, mikor lépni kell. ","shortLead":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20201022_Gulyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcc754-4ab6-41e6-9c4f-1fc51a388092","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas","timestamp":"2020. október. 22. 10:52","title":"Gulyás: Orosz vakcinát is vehet Magyarország, jövőre is 800 ezer marad a cafeteria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt kifogásolva, hogy saját és tanítványaik adatait is meg kell adniuk, különben nem dolgozhatnak. Munkájukat az sem könnyíti meg, hogy egyre nehezebben jutnak hozzá a tanítványok személyes adataihoz. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt...","id":"20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda61e3d-f660-4e46-80b7-7b7639c42e08","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","timestamp":"2020. október. 21. 13:30","title":"Nem állja ki az adatvédelmi próbát, változtatni kellene a felnőttképzési törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","shortLead":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","id":"20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc05b1e-84de-4333-b50d-e650a106005f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","timestamp":"2020. október. 21. 16:17","title":"Tagadta a bűnösségét a férfi, aki megpróbált megerőszakolni egy nőt a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","shortLead":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","id":"20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209fb33-03d5-4e9f-b394-3d4b98a570cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","timestamp":"2020. október. 21. 14:28","title":"35 eurót kért az ingyenes névváltoztatásért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","shortLead":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","id":"20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c5de3-ec5e-42c5-84f0-0fa98caa7acc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","timestamp":"2020. október. 22. 08:46","title":"A világ legnagyobb olajkatasztrófája készül a Karib-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi laboratóriumi vizsgálatok alapján hatásosak lehetnek az MRSA-fertőzéssel szemben.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi...","id":"20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4e3a68-b332-426b-8523-89d444a57651","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","timestamp":"2020. október. 21. 16:03","title":"Az egyik legveszélyesebb kórokozó ellen találhattak hatékony ellenszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]