Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","shortLead":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","id":"20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bb9ab-0037-47d8-83d8-b1670812d6c2","keywords":null,"link":"/elet/20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","timestamp":"2020. október. 23. 16:10","title":"12,3 millió forintért keltek el Hitler jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","shortLead":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","id":"20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abdb9e-d6bd-443d-bce9-6928a68e3721","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","timestamp":"2020. október. 24. 11:04","title":"Újabb értékes Balaton-parti ingatlant ad el a Bahart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján már találgatni kezdtek, milyen fülhallgatóval léphet majd piacra a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján...","id":"20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7d7230-ec52-45df-bb2a-42aa6671aa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","timestamp":"2020. október. 24. 14:03","title":"Ez lehet a Samsung következő fülhallgatója, vezetékek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","shortLead":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","id":"20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bd4d28-bcae-4c1f-b294-401a4ffb4529","keywords":null,"link":"/elet/20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","timestamp":"2020. október. 23. 21:44","title":"Nagy-Britannia visszaad 5000 lopott műkincset Iraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","shortLead":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","id":"20201023_1956_karacsony_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd0d49-63d6-403e-bd2d-b3f98af6afa7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_karacsony_budapest","timestamp":"2020. október. 23. 14:00","title":"Karácsony: A modern, demokratikus politika csakis feminista lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]