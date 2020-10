Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mi a különbség az autójavítás és az emberek gyógyítása között? Az állami finanszírozás szempontjából szinte semmi. Vélemény.","shortLead":"Mi a különbség az autójavítás és az emberek gyógyítása között? Az állami finanszírozás szempontjából szinte semmi...","id":"20201026_Revesz_A_rosszkor_jott_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd5444-adb9-47c5-8cbb-2438ebc5a8db","keywords":null,"link":"/360/20201026_Revesz_A_rosszkor_jott_beremeles","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Révész Sándor: Rosszkor jött az orvosok béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","shortLead":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","id":"20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce460983-407d-4bf2-8bcb-f3fa29c34c7b","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","timestamp":"2020. október. 28. 05:15","title":"Elkelt a Rubik-kocka, 15 milliárdért megvette egy kanadai játékgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","shortLead":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","id":"20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8487fc9a-e919-4bc5-a029-1d462c304f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","timestamp":"2020. október. 26. 18:25","title":"Gránát robbant egy embercsempész kezében Vitnyédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]