Péntektől szigorodnak a koronavírus-járvány elleni intézkedések Franciaországban - jelentette be Emmanuel Macron. Az államfő televíziós beszédben közölte: az ország egész területén kijárási korlátozásokat vezetnek be, ennek jegyében tilos lesz minden nem elemi utazás, és az emberek csak a szükséges dolgok miatt hagyhatják el otthonukat, ennek jegyében bezárják az éttermeket és a vendéglátóhelyeket. Ez ugyanakkor nem jelenti az iskolák lezárását, és a munkába járás is lehetséges lesz , de az egyetemeken online oktatásra állnak át, és szorgalmazzák a távmunkát is.

Az új intézkedések legkorábban decemberig hatályosak maradnak - mondta el Macron, aki hozzátette: kéthetente felülvizsgálják a helyzetet. A cél az, hogy a karácsonyi ünnepek előtt már zavartalanul üzemelhessenek az üzletek.

Franciaországban riasztó adatokat közölnek a járvány terjedéséről: az elmúlt 24 órában 33 ezer új esetet és 523 halálozást regisztráltak, ami a legmagasabb szám április óta. A kórházak intenzív részlegein pedig az ágyak felét már covidos betegek foglalják el.

Hasonló korlátozásokat jelentett be néhány órával korábban Angela Merkel német kancellár is.