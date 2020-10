Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24e78cd-18d6-4ae2-b4a5-7b43c8ad071d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig 2,7 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az újdonság alig 2,7 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20201027_szupergyors_holland_sportkocsi_tunt_donkervort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24e78cd-18d6-4ae2-b4a5-7b43c8ad071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92551327-b68f-4754-9855-a018eafac448","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_szupergyors_holland_sportkocsi_tunt_donkervort","timestamp":"2020. október. 27. 09:21","title":"Szupergyors holland sportkocsi tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259","c_author":"MTI","category":"elet","description":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","shortLead":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","id":"20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70aef08-4a70-4ad0-a83f-90eefb2370d5","keywords":null,"link":"/elet/20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","timestamp":"2020. október. 27. 14:59","title":"Ernyő nélkül ugrott ki egy helikopterből 40 méter magasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","id":"20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244394e4-0b9e-4099-bc39-e5794a9b31a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 27. 10:52","title":"Értelmetlennek találta a jelzőtáblát, inkább az érkező vonat elé rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]