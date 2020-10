Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","shortLead":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","id":"20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07950f-4b3e-4011-b021-3f8f7c3f0c0e","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 26. 08:08","title":"Nagy Feró is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja az orvosszakszervezet alelnöke. 