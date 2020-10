Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga sztárjait is. Ebben részt vállalt egy kultikus rádió, több zenei fesztivál, de még színházi előadások is. BP Underground Elektronikus zene, harmadik rész. ","shortLead":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga...","id":"20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b902a-8ab4-44b6-9da7-fa2f34c2eae7","keywords":null,"link":"/360/20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","timestamp":"2020. október. 27. 19:00","title":"Doku360: \"Elvitt bennünket a népvihar, orrán-száján mi játszottunk a nagyszínpadokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és a mára pozitív koronavírusteszt-eredménnyel rendelkező Vidnyánszky Attila is részt vett. ","shortLead":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és...","id":"20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0de01c9-8dd9-4cbc-8145-1d9c43134b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 17:54","title":"Hétfőn még Orbán Viktorral egyeztetett Vidnyánszky, akiről mostanra kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó lehet arra, hogy a két országot ne nézzék bolondnak az unióban.","shortLead":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó...","id":"20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e56c1c-f5bd-429d-8b4d-dce456f7bc5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:48","title":"Saját intézményével ellenőrizné a jogállamiság helyzetét Magyarország és Lengyelország, hogy \"ne nézzék bolondnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","shortLead":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","id":"20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713c041-9444-4ced-8789-ec2b591bcca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","timestamp":"2020. október. 28. 06:41","title":"Itt a gázüzemű új VW Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz és táblagépéhez az Apple – értesült a Financial Times.","shortLead":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz...","id":"20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1322193a-c282-4ddc-82eb-a394b3977c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","timestamp":"2020. október. 29. 10:03","title":"A Google helyett saját keresőt készíthet az Apple, de nem jókedvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Novák Katalin szerint januártól akár a csok teljes összege felvehető többgenerációs otthonok létrehozására.","shortLead":"Novák Katalin szerint januártól akár a csok teljes összege felvehető többgenerációs otthonok létrehozására.","id":"20201028_csok_csaladi_haz_tetoter_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58188f4a-5f4a-43ac-ab0b-37c81ebea10b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_csok_csaladi_haz_tetoter_novak_katalin","timestamp":"2020. október. 28. 11:42","title":"Újabb bejelentés: tetőtér-beépítésre is kérhető a 10 milliós csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója –...","id":"20201029_romania_korrupcio_olteanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f54eb-7045-413c-b745-b5ed69f4556c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_romania_korrupcio_olteanu","timestamp":"2020. október. 29. 13:15","title":"Öt év börtönre ítélték a román parlament volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]