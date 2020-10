Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","shortLead":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","id":"20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbfef89-f07a-43c9-867a-ad5a087e14a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","timestamp":"2020. október. 30. 16:49","title":"Elhagyhatta a kórházat Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","shortLead":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","id":"20201029_Keses_terrortamadas_nizza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce36fc-3097-444d-9aa9-5e8d2fde043d","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Keses_terrortamadas_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 10:13","title":"Három embert megölt egy terrorista egy nizzai templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alsó tagozaton kívül mindent be kellene zárni – állítják az aláírók.","shortLead":"Az alsó tagozaton kívül mindent be kellene zárni – állítják az aláírók.","id":"20201030_Peticio_indult_az_iskolak_bezarasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2bd081-a895-4bcd-9b91-db97bde5393c","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Peticio_indult_az_iskolak_bezarasaert","timestamp":"2020. október. 30. 14:05","title":"Petíció indult az iskolák bezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597d7142-41d8-458f-b943-15cb15bbb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, a kilencedikben pedig a kormányhoz fordulnak.","shortLead":"A sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, a kilencedikben pedig a kormányhoz...","id":"20201029_SZFE_fellebbezes_fv_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597d7142-41d8-458f-b943-15cb15bbb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55035783-558c-45be-b978-9b72f2aa5d70","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_SZFE_fellebbezes_fv_torvenyszek","timestamp":"2020. október. 29. 16:02","title":"Fellebbez az SZFE sztrájkbizottsága a Fővárosi Törvényszék végzése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez kapcsolódik a Gellért-hegyi sikló ügye is. ","shortLead":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez...","id":"20201029_Elmenyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95de2-161f-49c3-882a-f2a9a09d049f","keywords":null,"link":"/360/20201029_Elmenyvaros","timestamp":"2020. október. 29. 06:40","title":"Élményvárossá tennék Budapestet, 3 milliárdot már kaptak hozzá az államtól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 35 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottság július és szeptember között, de szeptemberben az augusztusihoz képest már nagy visszaesést mértek. Főleg a külföldre ingázók jártak rosszul.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 35 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottság július és szeptember között, de...","id":"20201029_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e87246-b712-4f9c-8aa4-e1f2c51b9069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_ksh","timestamp":"2020. október. 29. 09:11","title":"32 ezer ember vesztette el a munkáját szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","shortLead":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","id":"20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4d6160-e244-40f0-a786-a200d3ae365d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","timestamp":"2020. október. 30. 15:55","title":"Szabadságvesztést kért az ügyészség a balatonakali nádirtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]