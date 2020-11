Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","shortLead":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","id":"20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883a6b-c563-4400-84f3-d2c4f135d336","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","timestamp":"2020. november. 01. 13:35","title":"ITM: Felelőtlen volt a Strabag, ezért mennek tönkre az M0-s Duna-híd sarui","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","shortLead":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","id":"20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b680a74-62b3-447b-b69c-e8781ac91386","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","timestamp":"2020. október. 31. 16:18","title":"Megmutatjuk, hogyan készülnek az M3-as metró újabb szakaszának felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","shortLead":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","id":"20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960b20bd-cae4-4bca-b931-fb478ae7ea5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","timestamp":"2020. november. 01. 12:15","title":"Hoppál Péter miniszteri biztos is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két Mercedes indulhat az első sorból vasárnap.","shortLead":"A két Mercedes indulhat az első sorból vasárnap.","id":"20201031_F1_Bottas_imola_idomero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f9beb1-d615-4c29-8727-0269d3650cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_F1_Bottas_imola_idomero","timestamp":"2020. október. 31. 15:17","title":"F1: Bottas nyerte az imolai időmérő edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromszor annyi település szemetét szállítanák Izsákra, mint most. 