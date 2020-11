Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","shortLead":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","id":"20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dedf03-0c29-4f55-a394-082b7092eb61","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","timestamp":"2020. november. 02. 19:41","title":"Novák: Minden tavaszi intézkedés lehetőségét mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","shortLead":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","id":"20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf9696-ee90-429e-a599-bedbaa472c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","timestamp":"2020. november. 01. 20:35","title":"Bármit is állít a kormány, rengeteg munkahely tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója a Facebookon.","shortLead":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója...","id":"20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44fcd16-98bb-45db-a31c-9917623f54eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","timestamp":"2020. november. 03. 05:47","title":"Bezárt egy iskola Ercsiben, mert több pedagógus is beteg lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0a8ecc-2814-4a55-a76f-85647e67e617","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 02. 08:55","title":"Újabb 70 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]