[{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","shortLead":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","id":"20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef027c75-52b0-481c-9542-e263f59af296","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 03. 11:50","title":"Október legelején már minden 30. elhunyt koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c189a8f-a231-4743-942b-3ffebb204bea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendőrségi bejegyzés alatt azt üzente egy user, hogy amit eddig láthattunk, az még semmi volt ahhoz, ami most következik.\r

