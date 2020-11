Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szinte minden magyar fesztiválon feltűnő fiatalember halálát a VOLT főszervezője adta hírül. ","shortLead":"A szinte minden magyar fesztiválon feltűnő fiatalember halálát a VOLT főszervezője adta hírül. ","id":"20201105_Endredi_Balint_fesztival_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a3499-c26c-4018-a242-ac0fda4556a8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Endredi_Balint_fesztival_elhunyt","timestamp":"2020. november. 05. 10:50","title":"Elhunyt a fesztiválok jellegzetes figurája, a kerekesszékes Endrédi Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban dolgozókat szűrhessék.","shortLead":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban...","id":"20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b13974-8ce3-433f-a970-0580b4b6d48b","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","timestamp":"2020. november. 04. 14:58","title":"Karácsony: Nem vár tovább a kormányra Budapest, saját tesztelési programba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken, hogy tiltakozzon az immár teljesen a kormánypárt ellenőrzése alatt álló alkotmánybíróság abortuszt szigorító határozata ellen. Kaczynskiék már harmadszor futnak neki a módosításnak, eddig kétszer meghátráltak.","shortLead":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken...","id":"20201105_Villam_es_vallfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14ae3e-d9fe-4997-8da3-556eea7da7a0","keywords":null,"link":"/360/20201105_Villam_es_vallfa","timestamp":"2020. november. 05. 15:00","title":"Lengyel tüntetők százezrei kényszerítenék térdre Kaczynskiékat abortuszügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális erő tüntetéseket szervez, bárki nyer, balhé szinte biztosan lesz. ","shortLead":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális...","id":"20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00142d39-5695-40ec-8cde-df831a7dcfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","timestamp":"2020. november. 04. 02:38","title":"Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]