[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","shortLead":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6254ae8-1cb5-4652-9d32-bd2159f59fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 04. 13:55","title":"Egy 32 éves áldozata is van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","shortLead":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","id":"20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14831152-753f-47bb-bfc0-95b8e507f173","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 19:49","title":"Tilos lesz Norvégiában éjszaka alkoholt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási programja már a második körnél tart.","shortLead":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási...","id":"20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d230306-a593-44d8-acf6-c44a5f1127e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","timestamp":"2020. november. 04. 08:15","title":"Már 30 milliárdot odaítéltek a kormány egészségipari támogatási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247e0e-15d3-43fc-a680-1bd31d262752","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"Szegedi és pécsi tudósok deríthetik ki, miként hat a genetikánk a koronavírus okozta megbetegedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai önkormányzat saját erőből az óvodai és bölcsődei dolgozókat is leteszteli.","shortLead":"A budai önkormányzat saját erőből az óvodai és bölcsődei dolgozókat is leteszteli.","id":"20201104_A_II_kerulet_teszt_pedagogus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e60b8-8408-43c8-9067-6c845a6b35a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_A_II_kerulet_teszt_pedagogus","timestamp":"2020. november. 04. 17:12","title":"A II. kerület is besegít a pedagógusok tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden. Az indulatok már most forrnak, és a szekértáborok közti konfliktus csak nagyobb lesz, ha a 2000-es elnökválasztáshoz hasonlóan ismét a legfelső bíróságig jutó jogi háború dönt a Fehér Ház birtoklásáról.","shortLead":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden...","id":"20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c19df-a267-45c1-b439-e3021c9c890d","keywords":null,"link":"/360/20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","timestamp":"2020. november. 04. 11:00","title":"Trump és Biden az utolsó szavazatmorzsáért is lehajol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]