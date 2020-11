Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","shortLead":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","id":"20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa56ae-6b61-4e2e-a007-42909bcec1ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","timestamp":"2020. november. 05. 16:20","title":"Állítsák le a szavazatszámlálást – követeli Trump, pedig akkor ő vesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","shortLead":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","id":"20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e229ac0-68a8-4754-9ada-538decc3cbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","timestamp":"2020. november. 05. 15:25","title":"Csákányi Eszter, Spiró György és Tarr Béla az idei Hazám-díjasok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2392161-a825-47c8-94b9-419ffc92738a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint néhány héten belül mutathatja be a Nokia a 6300 újragondolt változatát, és jöhet egy olyan mobil is, amit a 8000-es széria ihletett meg.","shortLead":"A tervek szerint néhány héten belül mutathatja be a Nokia a 6300 újragondolt változatát, és jöhet egy olyan mobil is...","id":"20201104_nokia_6300_hmd_global_mobil_retro_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2392161-a825-47c8-94b9-419ffc92738a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136a708-c533-4f65-83a5-737c47b66b41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_nokia_6300_hmd_global_mobil_retro_mobil","timestamp":"2020. november. 04. 14:03","title":"Újabb telefont támaszthat fel a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","shortLead":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","id":"20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ffbe0a-a69a-4fb0-bd04-62fccbd07d14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","timestamp":"2020. november. 06. 07:59","title":"Lego haladóknak: itt a 2352 darabos Szellemirtók járgány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8a1b72-8c3c-4900-93d3-d72e0af686bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. november. 06. 09:25","title":"Egy nap alatt 103 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Niedermüller Péter szerint a rendőrség nyomozást indított a feljelentése alapján, amely csalásról, hivatali visszaélésről és hűtlen kezelésről szól.","shortLead":"Niedermüller Péter szerint a rendőrség nyomozást indított a feljelentése alapján, amely csalásról, hivatali...","id":"20201104_niedermuller_peter_erzsebetvaros_fideszes_vezetes_feljelentes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc33940-837a-48e4-a09f-5c049928ac16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_niedermuller_peter_erzsebetvaros_fideszes_vezetes_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2020. november. 04. 16:24","title":"800 milliós ingatlanpanama miatt tett feljelentést Erzsébetváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg demokrata többségűként megmaradó képviselőházba.\r

","shortLead":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg...","id":"20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c64d002-1b50-419e-9cc5-6000cbf0c043","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","timestamp":"2020. november. 04. 12:16","title":"Összeesküvés-hívő, transzgender és nácigyanús – ők az amerikai kongresszus legérdekesebb újoncai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]