Szijjártó nem fertőzte meg a kambodzsai vezetőket - A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.

A videófelvételek is tanúsítják, hogy csak egy merénylő volt Bécsben - Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak, hogy a későbbi támadó lőszert akart venni. De később kisiklott a kommunikáció.

Marabu Féknyúz: Rendkívüli jogrend

SZFE: Palkovics még nem reagált a hallgatók meghívására, holnapig várják a válaszát - Tárgyalni szeretnének.

Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot - Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.

Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen - Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.

Meghalt egy makói iskola tanára, távoktatást rendeltek el - Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.

Németországban rekordot döntött a járvány: csaknem 20 ezer fertőzöttet találtak egy nap alatt - A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban. De később kisiklott a kommunikáció.","shortLead":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak...","id":"20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750e0654-91c8-4953-a5cc-3daa1b8c6aef","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","timestamp":"2020. november. 04. 18:08","title":"A videófelvételek is tanúsítják, hogy csak egy merénylő volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350c9b7b-a808-479d-8c3c-a7c97ea5ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Tárgyalni szeretnének. ","id":"20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797f3ec8-da02-4d02-94d4-6857bbaf22f7","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","timestamp":"2020. november. 05. 18:18","title":"SZFE: Palkovics még nem reagált a hallgatók meghívására, holnapig várják a válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","shortLead":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","id":"20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2051ae-bf1d-43b6-9d36-705eb0b1bfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. november. 05. 15:48","title":"Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","shortLead":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c53410b-95e4-4e67-b7d8-c029b55f5056","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","timestamp":"2020. november. 04. 10:12","title":"Meghalt egy makói iskola tanára, távoktatást rendeltek el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","id":"20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b12f1dd-8b15-4ebe-8256-7352c3e3f035","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","timestamp":"2020. november. 05. 14:09","title":"Németországban rekordot döntött a járvány: csaknem 20 ezer fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]