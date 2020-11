Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre keresztelt készülék. Lehet, hogy a Galaxy Note20-nak is lesz hasonló változata?","shortLead":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre...","id":"20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b390ec-4468-428a-8911-736f7dabf20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","timestamp":"2020. november. 06. 18:03","title":"Véletlen? Elírás? Van itt valami egy olcsóbbnak tűnő Samsung csúcsmobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában Gárdos Péter író, rendező. Megvan a véleménye azokról a kollégáiról, akik nem veszik észre az SZFE diákjainak bátorságát. HVG-portré.\r

","shortLead":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában...","id":"202045_gardos_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b8ec-be2e-4c75-ac41-4ec95ea4512c","keywords":null,"link":"/360/202045_gardos_peter","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Gárdos Péter az SZFE-ről: \"Felháborító, gyalázatos, méltatlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu benchmarkban igencsak jól szerepelt az áramkör, maga mögé utasította riválisait.","shortLead":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu...","id":"20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5f05e-6f75-4e46-ac99-4b9ac488bf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","timestamp":"2020. november. 06. 15:03","title":"Ha stimmel ez a pontszám, durván erősebbek lehetnek 2021-ben az androidos csúcstelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c","c_author":"","category":"sport","description":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","shortLead":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","id":"20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bb8177-1184-46b0-915d-e8fb54e8de49","keywords":null,"link":"/sport/20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","timestamp":"2020. november. 06. 05:51","title":"Európa-liga: Otthon kapott nagy verést a Milan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b6ae6c-e291-4420-8a6b-0e75a70bebc0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A világhírű Edison hamar kiszállt az üzletből, és többen a szó szoros értelmében megégették magukat. Ez is hozzátartozik a röntgensugárzás kezdeti történetéhez.","shortLead":"A világhírű Edison hamar kiszállt az üzletből, és többen a szó szoros értelmében megégették magukat. Ez is...","id":"20201106_Ma_gyogyit_eleinte_olt_is_125_eves_a_rontgen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b6ae6c-e291-4420-8a6b-0e75a70bebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65489f6e-ffe6-493e-afde-c8a5968406cb","keywords":null,"link":"/360/20201106_Ma_gyogyit_eleinte_olt_is_125_eves_a_rontgen","timestamp":"2020. november. 06. 19:00","title":"\"Röntgennek nyilván elment az esze\" – 125 éves az első orvosi képalkotó eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","shortLead":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","id":"20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433558a-3d9d-4f6c-8766-453f67f9a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Elhunyt Gulyás Zoltán volt színész, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]