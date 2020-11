Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","shortLead":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","id":"20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdccabdf-3b6c-4b38-af59-f7d03181feb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","timestamp":"2020. november. 06. 17:43","title":"Tízmilliárd dolláros üzlet a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt az eredmény inkább azt mutatja, hogy nagyon is életképes ez a megosztó politikai irányzat, és nem csak Amerikában – írja a több mint 160 éves tengerentúli politikai hetilap, a The Atlantic. ","shortLead":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt...","id":"20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709eb2b-8858-4509-a989-edf8a1d30157","keywords":null,"link":"/360/20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","timestamp":"2020. november. 06. 10:00","title":"Atlantic: Bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, a populizmus köszöni, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","shortLead":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","id":"20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e272a73e-58ee-4704-9609-6cde6b55c613","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","timestamp":"2020. november. 06. 10:35","title":"Több mint 1 milliárd dollárt bukott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","shortLead":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","id":"20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db76b30-3810-4498-8438-507a091b9f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2020. november. 06. 09:21","title":"A valaha készült legerősebb széria Audi, íme az RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett Kommentár Alapítványhoz.","shortLead":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett...","id":"202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef56d58-606c-476c-9d0a-5f2e5f6e20a8","keywords":null,"link":"/360/202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","timestamp":"2020. november. 07. 08:15","title":"\"Konzervatív kánaán\": miután áthangolták, pénzzel is kitömik az egykor kritikus jobboldali lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","shortLead":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","id":"20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338b5d8-c207-4c09-8df6-c3d5daa5b2d1","keywords":null,"link":"/elet/20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","timestamp":"2020. november. 07. 20:08","title":"Trump golfozott, amikor Biden megnyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]