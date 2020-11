Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","shortLead":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dea649e-e496-4103-9ca5-fe33e9dfa882","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"107 újabb áldozata van a járványnak, több mint 5 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu benchmarkban igencsak jól szerepelt az áramkör, maga mögé utasította riválisait.","shortLead":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu...","id":"20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5f05e-6f75-4e46-ac99-4b9ac488bf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","timestamp":"2020. november. 06. 15:03","title":"Ha stimmel ez a pontszám, durván erősebbek lehetnek 2021-ben az androidos csúcstelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke lehet. A hivatalban lévő republikánus Donald Trumpnak a bírósági út maradt, ám az választási szabálytalanságokra utaló bizonyíték nélkül zsákutca lehet. A HVG szakírója, Nagy Gábor elemzése.\r

\r

","shortLead":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke...","id":"20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebf446-6b83-4595-a461-5c4fe5a99891","keywords":null,"link":"/360/20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","timestamp":"2020. november. 07. 21:15","title":"Tájkép csata után: Biden az elektoroknál, Trump önmagánál nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","shortLead":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","id":"20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd8011-5534-43d9-8da3-4003684ec3b2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","timestamp":"2020. november. 06. 15:47","title":"Megjött a karácsonyi csirkemellény-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán Eszter rendezők még a tavaszi lezárások előtt kezdték el forgatni a kétrészes epizódot, amely az underground szcénát bemutató korábbi filmekhez hasonlóan egyszerre értékes korlenyomat és tisztelgés a zenei közeg előtt. Turán Eszterrel beszélgettünk lázadásról, fanyalgókról, a 90-es évek reményeiről és arról is, hogy milyen okból jön el az underground hitelesség-ellenőrző bizottság.","shortLead":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán...","id":"20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33e657a-7c29-4854-861c-bf558e692294","keywords":null,"link":"/elet/20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","timestamp":"2020. november. 06. 20:00","title":"A vak komondorok országában nem csak macsó férfiak nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","shortLead":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","id":"20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e9827-6d57-40f2-8d1d-5953965b253f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","timestamp":"2020. november. 06. 11:53","title":"Semmelweis Egyetem: Nem a lélegeztetőgépekkel dolgoznak a pszichiáterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]