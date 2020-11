Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal? ","shortLead":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor...","id":"20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaf674-f2e4-4b50-a718-826e95811799","keywords":null,"link":"/elet/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","timestamp":"2020. november. 09. 12:45","title":"A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","shortLead":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","id":"20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4c46-19e8-4fb1-8fa8-07fa4c4ffff0","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","timestamp":"2020. november. 08. 21:49","title":"Curtis ismét fellépett a Sztárban sztár színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","id":"20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3fe73-5796-4675-8308-0aa51b3a48ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","timestamp":"2020. november. 08. 17:01","title":"Parragh László két javaslatot tett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","shortLead":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","id":"20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580626ab-825c-4bf6-a456-1761e38ea075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 08. 18:41","title":"Kijárási korlátozás: átlagosan 20 ezer forintos bírságot osztottak a rendőrök a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek az élhetőbb városokért.","shortLead":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek...","id":"20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fbef5c-8457-4580-b16a-9ae8cdef1a2e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","timestamp":"2020. november. 08. 18:00","title":"Mit változtatna meg azon a városon, ahol él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","shortLead":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","id":"20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b7b1f-b719-4832-85c7-0fdf960ba64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 08. 21:29","title":"\"A békés hatalomátadás hagyományának folytatódnia kell\" - mondják az amerikai gazdasági élet szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]