[{"available":true,"c_guid":"0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","shortLead":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","id":"20201110_abony_falfirka_blm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f0c01-57f8-440d-96c7-b4c2929349bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_abony_falfirka_blm","timestamp":"2020. november. 10. 16:05","title":"Rasszista üzenetet akartak felfújni egy abonyi falra, de az angol nyelv belezavart a tervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szombaton hunyt el.","shortLead":"Az író szombaton hunyt el.","id":"20201109_Meghalt_Revai_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b033dd-784e-4a6d-a8aa-ee911a898528","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_Meghalt_Revai_Gabor","timestamp":"2020. november. 09. 09:57","title":"Meghalt Révai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d7f492-1557-4952-bb00-2a3c4b1ce402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján örmény kormányfő aláírta a harcok lezárásól a megállapodást, az erőik helyét orosz békefenntartók veszik át Hegyi-Karabahban. Jerevánban tüntetések kezdődtek, feldúlták a parlamentet és megverték a házelnököt.","shortLead":"Nikol Pasinján örmény kormányfő aláírta a harcok lezárásól a megállapodást, az erőik helyét orosz békefenntartók veszik...","id":"20201110hegyikarabah_harcok_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d7f492-1557-4952-bb00-2a3c4b1ce402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cb593c-487c-433e-9a14-21efef390b06","keywords":null,"link":"/vilag/20201110hegyikarabah_harcok_lezaras","timestamp":"2020. november. 10. 06:12","title":"Megállapodtak a hegyi-karabahi harcok lezárásáról, Jerevánban zavargások törtek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig nemcsak azt árulta el, hogy egy pusztító gombafajról készítene sorozatot, hanem azt is, hogy a Csernobil-filmterve mégsem veszett ügy. Megosztotta vízióját a zöld digitális autokráciákról, véleményét az SZFE-ről, és elmesélte, hogy miért nem vették fel annak idején az egyetemre.","shortLead":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig...","id":"20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c416fdd5-dce4-4fd7-b30e-732ac6b0f053","keywords":null,"link":"/360/20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","timestamp":"2020. november. 10. 11:00","title":"Fliegauf Bence: Orbán szerint Homo christianusokra, szerintem Homo ecologicusokra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hétfőn bejelentett járványügyi intézkedések miatt zárt kapuk mögött tartják meg a mérkőzéseket.","shortLead":"A hétfőn bejelentett járványügyi intézkedések miatt zárt kapuk mögött tartják meg a mérkőzéseket.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_mlsz_valogatott_jegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864f5fe1-9fb4-4a1d-bb2a-c9adfa1ef692","keywords":null,"link":"/sport/20201109_koronavirus_jarvany_mlsz_valogatott_jegy","timestamp":"2020. november. 09. 13:57","title":"Visszakapja a pénzét, aki jegyet vett a válogatott meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják majd az Intel által készített chipeket.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják...","id":"20201110_apple_silicon_processzor_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe82101-57d1-46d6-9598-0197b73d4ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1","timestamp":"2020. november. 10. 20:16","title":"Itt az Apple új saját gyártású processzora, az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]