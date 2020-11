Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a Biontech cégek által kifejlesztett oltóanyag 90 százalékban hatásos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén biztatónak tartja a vakcina első eredményeit.","shortLead":"A Pfizer és a Biontech cégek által kifejlesztett oltóanyag 90 százalékban hatásos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20201109_koronavirus_vakcina_pfizer_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5891f2-f838-4f5a-bfc0-061de1f07a4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vakcina_pfizer_europai_unio","timestamp":"2020. november. 09. 19:34","title":"Az EU 300 millió adagot vásárol a Pfizer 90%-ban hatásos koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön, mennyire képes hatékonyan megvédeni az orrspray az embert a koronavírus-fertőzéstől. Eddig ígéretes.","shortLead":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön...","id":"20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e02582e-c3c3-4306-97ba-985f3e30bdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","timestamp":"2020. november. 10. 10:03","title":"24 órán át kivédheti a koronavírus-fertőzést egy amerikai orrspray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","shortLead":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","id":"20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bbabf1-04ff-4cc3-a16e-62a9c65278f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. november. 10. 16:51","title":"Csak fokozta a bajokat az ingyenes parkolás a Levegő Munkacsoport szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött a dékánok: a Szent-Györgyi Albert Egyeteme elnevezést állandó jelzőként kapja az intézmény, miközben marad Szegedi Tudományegyetem név.","shortLead":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött...","id":"20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454fd33d-94dc-4fc5-9a46-15f3b62fb7cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","timestamp":"2020. november. 09. 15:50","title":"Nem átneveznék, csak állandó jelzőt kapna a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – szűk körben zajlik, de a köztévé közvetíti.\r

\r

","shortLead":"A gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – szűk körben zajlik, de a köztévé...","id":"20201111_Szombaton_Piliscsaban_temetik_Szocs_Gezat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1dc7e8-5368-4c66-b387-c7bbe07b9553","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_Szombaton_Piliscsaban_temetik_Szocs_Gezat","timestamp":"2020. november. 11. 11:38","title":"Szombaton, Piliscsabán temetik Szőcs Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]