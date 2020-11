Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki második átbrandelt modellje nem plugin hibrid hajtásláncú, így nálunk nem kaphat zöld rendszámot.","shortLead":"A Suzuki második átbrandelt modellje nem plugin hibrid hajtásláncú, így nálunk nem kaphat zöld rendszámot.","id":"20201110_bearaztak_a_suzuki_swacet_nem_olcso_a_toyota_corollara_epulo_uj_hibrid_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56c29a-97ad-4410-95db-4f2e12668f6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_bearaztak_a_suzuki_swacet_nem_olcso_a_toyota_corollara_epulo_uj_hibrid_kombi","timestamp":"2020. november. 10. 07:59","title":"Beárazták a Suzuki Swace-t, nem olcsó a Toyota Corollára épülő új hibrid kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","shortLead":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","id":"20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be02c9e8-4d45-4ed4-bd73-924cbd080205","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","timestamp":"2020. november. 09. 20:50","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","shortLead":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","id":"20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12caa07d-8baf-41ad-85f6-683d8ba2b02f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 20:37","title":"Nagyot zuhantak a Zoom részvényei, miután bejelentették a 90%-os koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","shortLead":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","id":"20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e609b87c-925b-4c2d-b596-3bdd6c334871","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 22:13","title":"Lezárták a büntetőeljárást Joe Biden ellen Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal? ","shortLead":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor...","id":"20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaf674-f2e4-4b50-a718-826e95811799","keywords":null,"link":"/elet/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","timestamp":"2020. november. 09. 12:45","title":"A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591714f4-d7f0-4a02-a4aa-4278da1d51cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeri külügyminisztérium bocsánatot kért és kártérítést ajánlott fel Oroszországnak.","shortLead":"Az azeri külügyminisztérium bocsánatot kért és kártérítést ajánlott fel Oroszországnak.","id":"20201109_Azerbajdzsan_orosz_helikopter_Ormenyorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=591714f4-d7f0-4a02-a4aa-4278da1d51cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c92dab-d647-463b-ad22-345e4f20a9bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Azerbajdzsan_orosz_helikopter_Ormenyorszag","timestamp":"2020. november. 09. 20:17","title":"Azerbajdzsán véletlenül lelőtt egy orosz helikoptert Örményország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem befolyásolja a napi működést.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem...","id":"20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d8f693-32ad-4daa-885e-6aade43e7248","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","timestamp":"2020. november. 09. 15:21","title":"Népszava: Lassan érkeznek a teszteredmények, több mentő sem tud visszamenni dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]