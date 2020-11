Kész megvétózni az Európai Unió 2021-2027-es költségvetését Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a jogállamisági feltételek miatt, és erről hivatalos levelet is írt – jelentette be a politikus Facebook-oldalán. Morawiecki a levelet az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek küldte el, valamint megkapta azt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és az uniós elnökséget jelenleg betöltő Németország is.

Mindezt meg is erősítette az EB a Reuters-nek.

Morawieczki kettős mércét kiált, és – mint az MTI idézi – azzal érvel, hogy az ilyen mechanizmus mellőzi az európai jog lényeges, érdemi vonatkozásait, elfogadása pedig a kettős mérce alkalmazásának rögzítését eredményezhetné az Európai Unióban.

A lengyel kormányfő a második a sorban: a 27 uniós ország közös költségvetésének megvétózásáról Orbán Viktor magyar miniszterelnök már vasárnap megírta saját levelét. Orbán szintén azt sérelmezi, hogy a költségvetésben jogállamisági feltételek teljesüléséhez kötik az egyes tagállamoknak szánt források kifizetését.

A felháborodáson kívül az is közös Lengyelországban és Magyarországban, hogy mindkettő ország ellen eljárást indított az EU a jogállamiság megsértéséért. Kötelezettségszegési eljárások sora mellett az uniós 7. cikkely szerinti eljárás is folyamatban van a két országgal szemben.

A vádakra válaszul a lengyel és a magyar kormány egy saját, a jogállamiságot ellenőrző intézmény létrehozását is elkezdte kidolgozni.