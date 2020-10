Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport informatikai csapata az elmúlt napokban fejezte be – közölte kedden délelőtt a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalat.","shortLead":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport...","id":"20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeeaee2-9d60-40d8-b305-f95d85472b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","timestamp":"2020. október. 27. 11:03","title":"600 képernyőn látszik az a reptéri rendszer, amit most lecserélt a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga sztárjait is. Ebben részt vállalt egy kultikus rádió, több zenei fesztivál, de még színházi előadások is. BP Underground Elektronikus zene, harmadik rész. ","shortLead":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga...","id":"20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b902a-8ab4-44b6-9da7-fa2f34c2eae7","keywords":null,"link":"/360/20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","timestamp":"2020. október. 27. 19:00","title":"Doku360: \"Elvitt bennünket a népvihar, orrán-száján mi játszottunk a nagyszínpadokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","shortLead":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ütközésben egy másik férfi is megsérült. A vádlott elismerte a bűnösségét.","shortLead":"Az ütközésben egy másik férfi is megsérült. A vádlott elismerte a bűnösségét.","id":"20201027_Halalos_gazolas_ket_ev_felfuggesztett_orgovanyi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c125d6-0040-4089-8f40-827dec5de35d","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Halalos_gazolas_ket_ev_felfuggesztett_orgovanyi_no","timestamp":"2020. október. 27. 12:25","title":"Halálra gázolt egy járdán sétáló férfit, két év felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. ","shortLead":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer...","id":"20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfc527-0fc4-41c7-9fa7-3c624627ba82","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","timestamp":"2020. október. 27. 11:36","title":"Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","id":"20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314cf9-a3f6-4283-af9b-c2f067c8d606","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","timestamp":"2020. október. 27. 11:08","title":"202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]