Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","shortLead":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","id":"20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a40bc-acf2-4b29-89ef-ad88ed18c5b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","timestamp":"2020. november. 13. 17:35","title":"Újra megpróbálják leforgatni az új Jóbarátok epizódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is az Eltűnéses mód (Vanish mode) névre keresztelt funkció. Ha ezt bekapcsoljuk, az adott felhasználóval közös üzenetfolyamban váltott üzenetek automatikusan eltűnnek a chatfelület bezárásakor.","shortLead":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is...","id":"20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d20c3f-c303-4bb6-8fe8-e04d917213d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","timestamp":"2020. november. 12. 16:03","title":"Új funkció jön a Messengerbe: az eltűnéses mód nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zsarolóvírusok történetében először vizsgáltak egy támadást emberölésként, miután meghalt egy megtámadott kórház betege – közölte az ESET.","shortLead":"A zsarolóvírusok történetében először vizsgáltak egy támadást emberölésként, miután meghalt egy megtámadott kórház...","id":"20201113_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_korhaz_emberelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f1a316-c2af-4cc0-91ed-cb2b4e9e6655","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_korhaz_emberelet","timestamp":"2020. november. 13. 09:33","title":"Most először követelt emberéletet egy számítógépes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és a Szent István Egyetem (2021. február 1-től) ugyanúgy átalakul, mint előtte már nyolc felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és...","id":"20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478732ed-934e-4448-be32-f426855923a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","timestamp":"2020. november. 11. 19:50","title":"A gödöllői és a veszprémi egyetemet is alapítványivá alakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kiszámíthatatlan sorozatgyilkosnak bizonyult a koronavírus, amely ezekben a napokban a leggyakoribb halálok Magyarországon. Szakembereket arra kértünk, segítsenek profilírozni a kórokozót. ","shortLead":"Kiszámíthatatlan sorozatgyilkosnak bizonyult a koronavírus, amely ezekben a napokban a leggyakoribb halálok...","id":"202046_egy_szakma_keresi_agyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e743914a-775e-4607-878c-cb4748bdf0cb","keywords":null,"link":"/360/202046_egy_szakma_keresi_agyilkost","timestamp":"2020. november. 12. 07:00","title":"Vajon Covidban halnak meg az emberek, vagy csupán Coviddal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce96d12-e4bb-4235-8309-669c960e2d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősek és szeretteik végre anélkül találkozhatnak (és akár meg is érinthetik egymást), hogy a koronavírus-fertőzés kockázata fennállna. ","shortLead":"Az idősek és szeretteik végre anélkül találkozhatnak (és akár meg is érinthetik egymást), hogy a koronavírus-fertőzés...","id":"20201113_Ennel_meghatobb_ma_mar_nem_lesz_biztonsagos_olelo_szobat_alakitottak_ki_egy_olasz_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce96d12-e4bb-4235-8309-669c960e2d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f637d-9c91-4b20-b51d-8bef54419afe","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Ennel_meghatobb_ma_mar_nem_lesz_biztonsagos_olelo_szobat_alakitottak_ki_egy_olasz_idosotthonban","timestamp":"2020. november. 13. 09:52","title":"Ennél meghatóbb ma már nem lesz: biztonságos \"ölelőszobát\" alakítottak ki egy olasz idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]