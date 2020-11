Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló Pintér Sándor belügyminiszter 6440 új koronavírusos beteget \"jelentett\" a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló...","id":"20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68af0b97-82b3-45d1-b89d-78a07a0c7b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","timestamp":"2020. november. 20. 17:39","title":"Kiderült, miért beszélt a hivatalosnál kétezerrel több új fertőzöttről Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","shortLead":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","id":"20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4177dad-39e2-4b33-8171-1919ccf34f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. november. 20. 12:04","title":"Még várnak Kásler ajándék félmilliójára a hátrányos települések tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint nem, vagy csak alig működik.","shortLead":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint...","id":"20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f81fe1d-1266-4ce2-88e5-515c6855336d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","timestamp":"2020. november. 19. 10:38","title":"Baj van a Twitter Snapchatről másolt funkciójával, lelassítják a kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin Scorsese.","shortLead":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin...","id":"20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa8c4ff-9b03-4e75-a61f-1c21666a5f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","timestamp":"2020. november. 19. 10:12","title":"Nagy alakításokra számíthatunk Mundruczó Kornél első angol nyelvű filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszorítások bevezetése helyett önmagán spórol a főváros Karácsony Gergely szerint.","shortLead":"Megszorítások bevezetése helyett önmagán spórol a főváros Karácsony Gergely szerint.","id":"20201120_karacsony_budapest_sporolas_kozmuszolgaltatok_osszevonasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed27f34-8d20-4a62-9968-dbd5a2e0e664","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_karacsony_budapest_sporolas_kozmuszolgaltatok_osszevonasa","timestamp":"2020. november. 20. 18:24","title":"Közműszolgáltatók összeolvasztásával spórolhat milliárdokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex főszerkesztője, akit az új portál első hónapjairól, a szerkesztőség vezetésének kihívásairól és a háztartásában talált munkatársáról kérdeztünk. Portréinterjú.","shortLead":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex...","id":"20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088d532b-3bf7-4a26-a197-000d613d7308","keywords":null,"link":"/360/20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","timestamp":"2020. november. 19. 13:00","title":"Munk Veronika: A Telex főszerkesztője én vagyok, és én leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte az M0-s használatát is ingyenessé tehetné a kormány.","shortLead":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte...","id":"20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c7ad20-f3e5-4128-b6c2-487d61419290","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 18:31","title":"Karácsony adott pár ötletet a parkolási káosz megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]