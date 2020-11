Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3310d9-fbd8-4044-8f1c-430610a3d79e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnőtteknél csökkentik a szívmegállás kockázatát az egészséges alvási szokások egy új, nagylétszámú amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Felnőtteknél csökkentik a szívmegállás kockázatát az egészséges alvási szokások egy új, nagylétszámú amerikai kutatás...","id":"20201122_szivmegallas_kockazata_egeszseges_alvasi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3310d9-fbd8-4044-8f1c-430610a3d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb20e45-f420-4852-acbd-9d6c581a28d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_szivmegallas_kockazata_egeszseges_alvasi_szokasok","timestamp":"2020. november. 22. 08:03","title":"42 százalékkal kisebb eséllyel áll meg a szíve annak, aki rendesen alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak a találgatások, hogy nemes címet kap. ","shortLead":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak...","id":"20201122_Sir_Lewis_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99134e6-8176-45e3-99be-93d06d480bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Sir_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. november. 22. 08:51","title":"Lovagi címet kaphat Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre kötöttek szerződést, mint amiről eddig tudtunk; Parragh László már az önkormányzati adók befagyasztásánál tart az ötletelésben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre...","id":"20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb4017-2137-4cc3-ac0c-1769db8a9108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","timestamp":"2020. november. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy a migránsok miatt kényszerítik ránk a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"Bencsik János","category":"360","description":"Vajon egy átlagos választópolgár mennyire fog majd az Egyesült Ellenzék jelöltjére szavazni, amikor „az ellenzék laboratóriumában”, Budapesten is ugyanaz megy pepitában, mint amit országosan az aljasságban és gátlástalanságban is vérprofi NER csinál, kérdezi szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vajon egy átlagos választópolgár mennyire fog majd az Egyesült Ellenzék jelöltjére szavazni, amikor „az ellenzék...","id":"20201120_Bencsik_Janos_Igy_nem_erdemes_es_nem_is_lehetseges_kormanyt_valtani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd6ac5-1b28-4716-ac24-9a04be33d088","keywords":null,"link":"/360/20201120_Bencsik_Janos_Igy_nem_erdemes_es_nem_is_lehetseges_kormanyt_valtani","timestamp":"2020. november. 21. 10:00","title":"Bencsik János: Így nem érdemes és nem is lehetséges kormányt váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak az emberek fejében.","shortLead":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak...","id":"20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce129bdb-53f0-4193-9150-961e19026380","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","timestamp":"2020. november. 22. 14:37","title":"Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","shortLead":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","id":"20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fc6975-cc45-40e5-84da-21e1b0fc6547","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","timestamp":"2020. november. 22. 14:55","title":"Daruval, fél nap alatt mentettek ki egy kútba esett elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]