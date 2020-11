Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi monarchiából álló Egyesült Arab Emírségek leggazdagabb tagjának, Abu-Dhabinak a trónörököse, az államszövetség de facto uralkodója. ","shortLead":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi...","id":"202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587fe00-e0d4-490a-88e6-21541ce4c93b","keywords":null,"link":"/360/202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","timestamp":"2020. november. 22. 16:30","title":"A Közel-Kelet Metternichje, aki kézbe vette a térség sorsát: ő Abu-Dhabi trónörököse ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezettudatos utasok menthetik meg a tömegközlekedést","shortLead":"A környezettudatos utasok menthetik meg a tömegközlekedést","id":"20201122_tomegkozlekedes_parizs_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaab22dd-eeaf-4b11-bd08-92cbdf557c6e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_tomegkozlekedes_parizs_covid","timestamp":"2020. november. 22. 12:57","title":"Az utasok csaknem egyharmada a járvány után sem térne vissza a tömegközlekedéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos keretet a minisztérium ígérete szerint havonta újranyitják majd.","shortLead":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos...","id":"20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e79648-6bda-4ca1-bc2d-21aba2978ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","timestamp":"2020. november. 22. 08:14","title":"Már csak egyet kell aludni, és lehet jelentkezni az e-bringás ingyenpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","id":"20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e37cf1-1207-4ade-b3ee-8683de9f0ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 14:08","title":"Elfogták a férfit, aki rágyújtotta a lakást három emberre a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","shortLead":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","id":"20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa850faa-3ff6-43ad-ad89-6b84de83c8b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","timestamp":"2020. november. 23. 06:05","title":"GKI: Drámai módon romlottak novemberben a cégek kilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]