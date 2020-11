Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cc0662-6131-43c0-912c-db55ef880878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallási érzékenységek megsértése miatt kifogásolnak egy jelenetet.","shortLead":"A vallási érzékenységek megsértése miatt kifogásolnak egy jelenetet.","id":"20201124_Egy_csok_miatt_bojkottalnak_a_Netflixet_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54cc0662-6131-43c0-912c-db55ef880878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470d13f-17c7-48d6-863b-278af5b6f088","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Egy_csok_miatt_bojkottalnak_a_Netflixet_Indiaban","timestamp":"2020. november. 24. 15:51","title":"Egy csók miatt bojkottálnák a Netflixet Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó német üzemeiben a jövőben már csak villanymotorok fognak készülni. ","shortLead":"A bajor gyártó német üzemeiben a jövőben már csak villanymotorok fognak készülni. ","id":"20201123_a_bmw_nem_gyart_tobb_belsoegesu_motort_nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1cd0d4-35ff-4c31-b81b-7315fb51930a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_a_bmw_nem_gyart_tobb_belsoegesu_motort_nemetorszagban","timestamp":"2020. november. 23. 09:21","title":"A BMW hamarosan nem gyárt több belsőégésű motort Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul ejtette az egész Európai Uniót. Szerinte továbbra is fel akarják markolni a közösségi támogatásokat, csak közben kikezdenek két fontos alapelvet: hogy az EU demokráciák szövetsége és az uniós jog minden országra érvényes. ","shortLead":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul...","id":"20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f2186-ec00-4571-ad66-c034cf6cff1e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","timestamp":"2020. november. 23. 08:15","title":"Timothy Garton Ash: Orbánnak csak a hatalom és a pénz a fontos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták ki.","shortLead":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták...","id":"20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384b5f7-5f97-4eda-8605-32f872e8be85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","timestamp":"2020. november. 23. 12:02","title":"Közel ötmilliárd forintba került a kiskunhalasi Covid-kórház, egy Mészáros-cég volt az egyik építő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]