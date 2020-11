Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","shortLead":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","id":"20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565239a-63c4-4aa6-b10e-054ded376467","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Egészségügyi jogviszony: két hónappal később lép hatályba az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","shortLead":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","id":"20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4319571-282a-45df-a7b4-5fbf2bc38927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","timestamp":"2020. november. 28. 09:45","title":"Újabb 159 milliárd forintot osztott szét a kormány, papíron a gazdaság védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? 