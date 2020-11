Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik a tömegközlekedés sem.","shortLead":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik...","id":"20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42e64f-4286-4ffc-9983-572daccd877c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. november. 27. 15:05","title":"Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6363d8e8-d652-453f-ac3e-0f872a341e76","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Rekordméretű, 1800 milliárd eurós uniós költségvetési csomagot blokkol a magyar és a lengyel kormány. A közös büdzsének ez a két ország az egyik legnagyobb haszonélvezője.","shortLead":"Rekordméretű, 1800 milliárd eurós uniós költségvetési csomagot blokkol a magyar és a lengyel kormány. A közös büdzsének...","id":"20201127_388_milliard_eurora_jogosult_Magyarorszag__ezt_blokkolja_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6363d8e8-d652-453f-ac3e-0f872a341e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7762b209-57b1-4320-bd0d-75399a196d6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_388_milliard_eurora_jogosult_Magyarorszag__ezt_blokkolja_Orban","timestamp":"2020. november. 27. 11:33","title":"Magyarországnak 14 ezer milliárd forint uniós támogatás jutna, ha Orbán nem blokkolná a megegyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","shortLead":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","id":"20201127_autobaleset_kecel_zebra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7dcb3a-b760-45c0-a960-c2ba89dcfcc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_autobaleset_kecel_zebra","timestamp":"2020. november. 27. 17:01","title":"Babakocsit toló anyát és két gyerekét ütötte el egy kisbusz Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év legsúlyosabb válságával néznek szembe.","shortLead":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év...","id":"20201127_Barnier_Londonban_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664011d5-2eb2-4a76-ab55-0d601358544d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Barnier_Londonban_brexit","timestamp":"2020. november. 27. 12:30","title":"Barnier Londonban: Továbbra is fennállnak a jelentős nézetkülönbségek a Brexit ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3–5 munkanap lenne.","shortLead":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3–5 munkanap lenne.","id":"20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb9745-b5b5-4804-9b33-4f07c56f78a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","timestamp":"2020. november. 27. 15:46","title":"Kiakadtak a kereskedők, mert két hónap forgalomba helyeztetni egy behozott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1","c_author":"Philippe Legrain","category":"360","description":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most az amerikai nép rúgta ki őt, s a bukása súlyos csapás az európai és egyéb nacionalisták számára. De vajon halálos-e?","shortLead":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most...","id":"202048_a_populizmus_trump_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45d69fa-2396-4553-9948-3a18e2d0214c","keywords":null,"link":"/360/202048_a_populizmus_trump_utan","timestamp":"2020. november. 27. 13:00","title":"Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet játszhat az öngyilkosságokban. Egy nagyszabású kutatás ezt most megerősítette.","shortLead":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet...","id":"20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbef29f-d7df-4963-b9a8-f7b0cffc740b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","timestamp":"2020. november. 27. 19:08","title":"A kutatók találtak 22 gént, amelyek öngyilkosságba kergethetik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","shortLead":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","id":"20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfdfe-ad48-493a-8819-611e1d9e8606","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","timestamp":"2020. november. 27. 18:39","title":"Lukasenka szerint az új alkotmány után már nem ő lesz a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]