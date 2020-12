Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai járművekkel húzták vissza.","shortLead":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai...","id":"20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df10a6ab-1b3c-4bb4-b4a2-41e980036ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","timestamp":"2020. november. 30. 17:03","title":"Videó: Tankokkal vontatták vissza a kényszerleszállást végrehajtó repülőt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csökkent.","id":"20201130_koronavirus_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926a7a66-919a-4e00-aaa2-6e0ef89790f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. november. 30. 09:08","title":"Koronavírus: 151 halott, 5595 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot, mikor a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi főigazgatójáról osztott meg véleményt a Facebookon. Mint fogalmaz: aki a tehetségét arra használja, hogy gyűlölködést terjesszen, az számára már nem nevezhető értelmiséginek.","shortLead":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot...","id":"20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab6fdb7-1eac-4268-9ba8-825f18772556","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","timestamp":"2020. december. 01. 14:20","title":"Demeter Szilárd szavait a gondolkodási önállótlansággal magyarázza egykori pályatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon megszerzett profitrészesedése hat éve nem volt ilyen magas.","shortLead":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon...","id":"20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88d29c0-d7bd-4b73-a2df-3d56c6712fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","timestamp":"2020. november. 30. 08:33","title":"Szárnyalnak a Samsung telefonjai, hat éve nem mentek ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","id":"20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96426ae-f515-444a-95c1-c8083d4fcb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. december. 01. 16:15","title":"Azt hitte, elrakhatja a bankautomatában felejtett egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","shortLead":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","id":"20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0617a8ab-c7af-4513-a7b1-befbefd89fb9","keywords":null,"link":"/elet/20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","timestamp":"2020. november. 30. 12:16","title":"Xantus Barbara most maszkokat árul egy plázában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]