[{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék a parkolási problémát.","shortLead":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék...","id":"20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb031a2-dd6e-4f0c-b763-a62933e4ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","timestamp":"2020. december. 02. 16:40","title":"Hétvégi járatot indít a BKK Normafára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek koronavírus elleni vakcináját. Első körben az idősek, egészségügyi dolgozók kaphatják meg a bizonyítottan működő, semmilyen komolyabb mellékhatást nem okozó oltást.","shortLead":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek...","id":"20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc7078b-06e8-48aa-8b0b-c7a42e31528a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 02. 08:27","title":"Engedélyezték a briteknél a BioNTech és a Pfizer 95 százalékos koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami titkosügynök csinálta, akkor köszönjük József nevében is.","shortLead":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami...","id":"20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f65b5e-aca5-45cc-bd28-e6eb7a9f98c1","keywords":null,"link":"/360/20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","timestamp":"2020. december. 02. 07:10","title":"Tóta W.: József és a színes, szélesvásznú bunga-bunga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokasodnak a koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos álhírek a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nevű társaságok elnöke szerint.","shortLead":"Sokasodnak a koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos álhírek a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nevű társaságok...","id":"20201201_voroskereszt_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcdab7b-a303-414f-95a7-756ee4670cf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_voroskereszt_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. december. 01. 10:33","title":"Vöröskereszt: Világszerte nő a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes azonosítani.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes...","id":"20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da578b1c-dfe8-4cbe-b8ff-adb98d3a4f48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","timestamp":"2020. december. 01. 11:43","title":"Eddig nem látható elváltozásokat vettek észre a Covid-betegek tüdején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]