Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) munkatársai egy nemzetközi projekt keretében az Ighiel-tavat vizsgálták. A kutatók megállapították, hogy Románia legnagyobb karszttavában drasztikus átalakulás zajlott le az elmúlt évtizedekben, amelyben olyan távoli tényezők is szerepet játszottak, mint a légköri szennyezés, a közlekedés és a műtrágyahasználat.","shortLead":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai...","id":"20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bef3b5-c311-4012-bcc6-1c6fe7c2cc95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. december. 04. 19:03","title":"Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","shortLead":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","id":"20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3035ac5e-23c4-47a9-a0f9-87432e78564c","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","timestamp":"2020. december. 06. 09:04","title":"6697 új fertőzöttet találtak, 162 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottó sorsoláson: 4, 7, 28, 58, 77. ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottó sorsoláson: 4, 7, 28, 58, 77. ","id":"20201205_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b82d3e-5521-4a5f-8b68-655183440e78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek","timestamp":"2020. december. 05. 20:35","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai és a nyeremények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég viszont növelné a vevők számát, és állítólag egy újabb színváltozatban is elkészítené a mi kontinensünkre szánt eszközt.

","shortLead":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég...","id":"20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107b647-6b8e-4a31-b038-75502e0947aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","timestamp":"2020. december. 05. 15:03","title":"Különleges készülék: végre hozzánk is jöhet a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs humor.","shortLead":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs...","id":"202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048b8f0c-e525-4451-9d11-c4d138f7cff6","keywords":null,"link":"/360/202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","timestamp":"2020. december. 06. 08:30","title":"Ebből a könyvből kiderül, hogy a humor az ország igazi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e4846b-6a63-44d5-aafd-ff5331ab18d8","keywords":null,"link":"/360/20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","timestamp":"2020. december. 04. 19:00","title":"Egy feszült reggeli Putyinnal - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből idézünk fel néhányat. Gondolták volna, hogy még egy Beatrice-koncerten is színpadra állt?","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből...","id":"20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f618ddec-0bb6-4f4c-bbe0-b9346a18a2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 11:32","title":"A törékeny dívától Csámpás Roziig - a sokszínű Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]