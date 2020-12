Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk a lengyel és a magyar jogsértéseket, írja az osztrák Profil. ","shortLead":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk...","id":"20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547e892-e81d-4807-ac60-7f2e5736f617","keywords":null,"link":"/360/20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","timestamp":"2020. december. 06. 09:00","title":"Osztrák elemző: A szex ilyen is, meg olyan is, a jogállamiság azonban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","shortLead":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","id":"20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd24619-83d2-47a7-a74b-52ea9ea2a5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","timestamp":"2020. december. 04. 20:02","title":"20 millió amerikai még idén megkaphatja a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","shortLead":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","id":"20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0595f-1dde-46df-be1f-2c524c14827c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","timestamp":"2020. december. 04. 18:37","title":"Hatéves csúcson az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után Szájer Józsefet kábítószerrel a hátizsákjában fogták el a rendőrök. David Manzheley kitart eddigi verziója mellett a történtekről, és kitartóan állítja, hogy a bulijaira további fideszes kötődésű emberek is járnak. Sőt, tudni véli, hogy kerültek a rendőrök múlt pénteken a lakásába.","shortLead":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után...","id":"20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539e2f9f-3ccf-49f1-9ed7-bb3b0dee1e64","keywords":null,"link":"/360/20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","timestamp":"2020. december. 04. 15:30","title":"Üzleti féltékenység okozta Szájer lebukását? Az orgiaszervező lakásában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","shortLead":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","id":"20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ef154-0bcc-4e57-b100-2a5e70c30ed2","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 04. 16:51","title":"1,8 milliárdot ad a kormány a japán TDK szombathelyi fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szűk családi körben eltemették szombaton szülőhelyén Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt, aki 94 éves korában hunyt el a héten koronavírus-betegségben.","shortLead":"Szűk családi körben eltemették szombaton szülőhelyén Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt, aki 94 éves korában...","id":"20201205_Eltemettek_Valery_Giscard_dEstaing_volt_francia_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0e8f0f-6573-4036-a265-382ba2ec7236","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Eltemettek_Valery_Giscard_dEstaing_volt_francia_elnokot","timestamp":"2020. december. 05. 21:36","title":"Eltemették Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]