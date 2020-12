Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be a járvány-előírásokat. Pont úgy, mint tudjuk, ki.","shortLead":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be...","id":"20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f3f0c-8cf0-4f39-bc19-a9a522506538","keywords":null,"link":"/elet/20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","timestamp":"2020. december. 02. 09:18","title":"A Bors lényegében megtrollkodta a Szájer-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de az igen, hogy erősen ittas volt.","shortLead":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de...","id":"20201202_trier_gazolas_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c389d7-8b00-4285-bb02-19911b989072","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_trier_gazolas_csecsemo","timestamp":"2020. december. 02. 12:54","title":"Egy csecsemő és az apja is meghalt a trieri gázolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre fejlesztett alkalmazások egyszerűen, trükközés nélkül legyenek futtathatók a Windows 10-en.","shortLead":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre...","id":"20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a3c67-2ae5-4b8f-9c74-0bf7e864aefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","timestamp":"2020. december. 01. 13:03","title":"Úgy tűnik, androidos alkalmazások is telepíthetők lesznek a Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen a vírus megjelenésének eleje óta tagadták le az új fertőzöttek és a halottak nagyrészét is.","shortLead":"Tulajdonképpen a vírus megjelenésének eleje óta tagadták le az új fertőzöttek és a halottak nagyrészét is.","id":"20201201_Kiszivargott_dokumentumok_szerint_Kina_vegig_csalt_a_fertozesi_statisztikaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7dcd2b-3b22-4e1b-97f0-e2ecb9366dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Kiszivargott_dokumentumok_szerint_Kina_vegig_csalt_a_fertozesi_statisztikaival","timestamp":"2020. december. 01. 08:19","title":"Kiszivárgott dokumentumok szerint Kína végig csalt a fertőzési statisztikáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7e951f-f6b5-4cab-90ae-95a37f574ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","timestamp":"2020. december. 02. 09:28","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban a szolgáltatást használók körében. ","shortLead":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban...","id":"20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bb7faf-0dfd-4981-b9dc-c8f060afbe3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","timestamp":"2020. december. 01. 15:18","title":"Megjelent a Spotify 2020-as toplistája: ezek a zenék szóltak legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC első embere maga döntött így.","shortLead":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési...","id":"20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ec523-6471-4ccb-b66d-00b581458779","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:03","title":"Lemondott Trump “katonája\", aki szívesen felforgatta volna az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]