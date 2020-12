Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db5415d-cd7b-4ea7-ad40-ba78802e9554","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül adott ki egy különös tagolású és szövegezésű közleményt. Úgy kezdődik, hogy \"Orbán Viktor válasza Manfred Webernek (EU-szamizdat nro. 3.)\".","shortLead":"A miniszterelnök az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül adott ki egy különös tagolású és szövegezésű közleményt...","id":"20201204_Furcsa_kozlemenyben_reagalt_Orban_Viktor_miniszterelnok_Manfred_Weber_szavaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db5415d-cd7b-4ea7-ad40-ba78802e9554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb4ce8e-fbff-46cf-9e7a-935aaa3cea70","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Furcsa_kozlemenyben_reagalt_Orban_Viktor_miniszterelnok_Manfred_Weber_szavaira","timestamp":"2020. december. 04. 15:59","title":"Szamizdat, balfácán, letiltás – furcsa közleményben reagált Orbán Manfred Weber szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek szemében lévő sejteket, így a rágcsálók visszanyerték a látásukat.","shortLead":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek...","id":"20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea6dccb-d278-4d64-9017-26fd6dd505d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","timestamp":"2020. december. 04. 13:03","title":"Megfiatalították a sejteket a tudósok, visszanyerték látásukat az egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","shortLead":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","id":"20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a343b-985f-4fbb-bfbc-d4d73ece5022","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","timestamp":"2020. december. 04. 10:57","title":"Magyarokat célzó adathalász-akció zajlik, óvatosan a hitelt ígérő e-mailekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák szeretteiket, de szilveszterkor újra szigorítanak, hogy megelőzzék a tömeges megfertőződés veszélyével járó népes ünnepléseket - jelentette be szombaton a kormány.","shortLead":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák...","id":"20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1456d8c2-ccbd-4f74-ac7a-5fa4d48e4227","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","timestamp":"2020. december. 05. 19:39","title":"Karácsonyra enyhítenek, szilveszterre szigorítanak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61700a82-93c0-4925-abf6-dddbdc663006","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A koronavírus megjelenése rámutatott, milyen égető szükség lenne a digitális megoldások széleskörű elterjedésére az egészségügyben. Hármas interjúnk a téma szakértőivel.\r

","shortLead":"A koronavírus megjelenése rámutatott, milyen égető szükség lenne a digitális megoldások széleskörű elterjedésére...","id":"sap_20201204_egeszsegugy_digitalizacio_koronavirus_omron_belux","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61700a82-93c0-4925-abf6-dddbdc663006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c1330-ff35-427d-9c95-dde9d4035bef","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201204_egeszsegugy_digitalizacio_koronavirus_omron_belux","timestamp":"2020. december. 04. 17:30","title":"“A robbanás előtti pillanat”: új alapokra kell helyezni az egészségügy működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]