Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét magyarázza a drágulás. A leggazdagabbak és legszegényebbek kiadásai közötti szakadék nagy, de változatlan maradt. Milliós viszont még mindig az a réteg, amelyik többet költ egy lakáshitel törlesztésére, mint bármi másra.","shortLead":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét...","id":"20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c91a97c-7d77-462a-a6bd-3543778b7f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"Havi 111 ezer forintot költött egy átlagos magyar, mielőtt ideért a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4360b73-2785-4b53-a777-821f72e88b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendhagyó esztendőtől rendhagyó kisfilmmel búcsúzik a hely.\r

\r

","shortLead":"Egy rendhagyó esztendőtől rendhagyó kisfilmmel búcsúzik a hely.\r

\r

","id":"20201205_Ocsi_bacsival_bucsuzik_2020tol_a_Budapest_Park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4360b73-2785-4b53-a777-821f72e88b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b62c-760a-4916-9122-13919616e577","keywords":null,"link":"/elet/20201205_Ocsi_bacsival_bucsuzik_2020tol_a_Budapest_Park","timestamp":"2020. december. 05. 09:10","title":"Öcsi bácsival búcsúzik 2020-tól a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik, hogy vajon melyik \"futóbolond\" lesz a főigazgató - ezt mondta az ATV-nek Prőhle Gergely, a PIM korábbi vezetője, akit a Szájer-ügyről is kérdeztek. ","shortLead":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik...","id":"20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924e6fa4-bb1e-498d-9f36-915e3923d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","timestamp":"2020. december. 05. 09:08","title":"Prőhle: Mindenki jobban jár, ha Demeter marad a PIM élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201206_elhunytak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900fe029-68b1-477c-9c8a-b9075c43a833","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 10:30","title":"24 éves volt a legfiatalabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan levél alapján, amelyet a cég vezetése pénteken küldött a dolgozóknak. Az is kiderült, hogy veszélybe került a termelés folyamatossága. ","shortLead":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan...","id":"20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c17c53-5f54-4c49-9d75-7438f5b823ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","timestamp":"2020. december. 05. 18:01","title":"Eladja a Dunaferrt az orosz tulajdonos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre - mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcast-sorozatában. ","shortLead":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre...","id":"20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e198c2d-f3e8-401f-8a47-5f53b8e4d4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","timestamp":"2020. december. 05. 14:00","title":"Lénárd Rita MOK-alelnök a Fülkében: Munkaerőhiány miatt halhatnak meg emberek a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi harcot a szerinte elcsalt elnökválasztás eredményének megfordításáért.","shortLead":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi...","id":"20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1268f-667d-4464-98e8-80cf52f08e45","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","timestamp":"2020. december. 06. 08:54","title":"Maszk nélkül kampányolt Donald Trump Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]