[{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 8 ezer beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Már több mint 8 ezer beteget ápolnak kórházban.","id":"20201208_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad6fb-34af-45d5-b256-477c93582cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 08. 08:52","title":"Koronavírus: jelentősen visszaesett az új fertőzöttek száma, 136 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","shortLead":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","id":"20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75044080-2e8a-4e0f-a4be-36ceadd2e87c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. december. 07. 08:09","title":"Több mint 140 milliárd forintot költött a kormány a sportra a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német sajtó szerint a kancellár újabb intézkedéseket szeretne. ","shortLead":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német...","id":"20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ae215-885e-4f1c-9846-1ca6e1a450a4","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 07. 21:19","title":"Még szigorúbb járványellenes intézkedéseket sürget Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","shortLead":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","id":"20201206_Tarnok_kutyatamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59dc4f-bacf-41e1-ac24-0ad309cbbfca","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Tarnok_kutyatamadas","timestamp":"2020. december. 06. 20:32","title":"Megsérült egy tinédzser egy tárnoki kutyatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül választani. A Koronavírus Sajtóközpont viszont pár órával később ennek ellenkezőjét állítja.","shortLead":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül...","id":"20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9605fa-8419-4216-97bb-b824d8ee214f","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","timestamp":"2020. december. 08. 17:40","title":"Álhírezéssel vádaskodva magyarázza Müller Cecília szavait a Koronavírus Sajtóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek megrendítő volt látni, ahogy a gasztronómiában és vendéglátóiparban dolgozó kollégái és a barátai a túlélésért küzdenek. De sokat jelent számára, hogy a civilek is küzdenek azokért, akik rászorulnak. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek...","id":"20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49127-824e-4c17-bdfb-3c59b1233dac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","timestamp":"2020. december. 08. 12:00","title":"Mautner Zsófi: Látom, ahogy eszement helyzetben küzdenek a barátaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük a nézetkülönbségek.","shortLead":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük...","id":"20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21f0f6b-c7fa-4866-be5b-1b1176158500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. december. 07. 20:48","title":"Még mindig nincsenek meg a Brexit-megállapodás feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]