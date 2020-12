Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","shortLead":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","id":"20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1652258f-dd6a-4a54-85f9-4861ec4357ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2020. december. 07. 23:15","title":"Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József az ereszcsatornán próbált elmenekült. ","shortLead":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József...","id":"20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecccb7b-3426-4941-a125-29a65e2e6a84","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","timestamp":"2020. december. 07. 19:14","title":"Előkerült egy videó, amelyről azt állítják, akkor készült, amikor rajtaütöttek a Szájer-féle bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"HVG","category":"360","description":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont meglepő összefüggés utal ennek az ellenkezőjére. ","shortLead":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont...","id":"202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1f99-eaa3-45d9-b0c6-42c3e4ee3670","keywords":null,"link":"/360/202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Azért születik kevesebb gyerek, mert az autókban kötelező a gyerekülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","shortLead":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","id":"20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752b61d-5f30-4eb2-b1aa-3de4b456bd14","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. december. 06. 19:03","title":"Bajorországban keményebb intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontja, Vuhan 76 napig volt teljesen lezárva.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontja, Vuhan 76 napig volt teljesen lezárva.","id":"20201207_Talalkozzunk_Vuhanban__uj_turisztikai_kampany_indult_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e664bbba-d1c8-4b25-b19a-2b4ab2e2864e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Talalkozzunk_Vuhanban__uj_turisztikai_kampany_indult_Kinaban","timestamp":"2020. december. 07. 16:04","title":"Találkozzunk Vuhanban! – új turisztikai kampány indult Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","id":"20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0f8b18-cc95-444a-92a6-21f833414271","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","timestamp":"2020. december. 08. 09:21","title":"245 lóerő és zöld rendszám: itt a legújabb Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]