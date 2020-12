Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank, amiért 2015-ben, Orbán és Simicska összeveszése után személyes adatok felhasználásával támadott egy, a Magyar Nemzetnél dolgozó újságírót.","shortLead":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank...","id":"20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b750b-8c17-49e7-8009-19d8a25343b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","timestamp":"2020. december. 09. 17:13","title":"A jegybank elnézést kér, amiért a G-nap után kiteregette egy újságíró pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy a Mozgó Világ című folyóirat főszerkesztője kritikusai szerint éppen a sajtószabadságot és a szolidaritást köpte szembe 1983-ban.","shortLead":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy...","id":"20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641f6c4-09c0-47b6-9b58-ededfefac6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","timestamp":"2020. december. 08. 17:23","title":"Már a Jobbik is bírálja a Mozgó Világ főszerkesztőjének adott fővárosi kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott projekt is, ahol felbukkan Mészáros Lőrinc neve is. Kényszerpályára sodródtak a tulajdonos önkormányzatok, hiszen úgy mentik meg a céget, hogy közben magukat fosztják ki. Az állam viszont most olcsón is megveheti a céget. ","shortLead":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott...","id":"20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e281e-0608-4fb5-8bcb-57f827f422e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Alföldvíz: sokat buknak a tulajdonos önkormányzatok, az állam viszont olcsón viheti a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo & the Illegals. Több mint egy évvel később pótolják az elmaradt koncertet.","shortLead":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo &...","id":"20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687a857-6597-4583-9d4f-4c558dabe711","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","timestamp":"2020. december. 08. 10:39","title":"Nyáron pótolja elmaradt budapesti Pantera-koncertjét Phil Anselmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","shortLead":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","id":"20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba021342-3846-435d-b888-70d89d585b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","timestamp":"2020. december. 08. 10:08","title":"A „Makovecz-féle hungaro-Disneyland” marad, az egyetem elköltözik Piliscsabáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","shortLead":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","id":"20201208_moldova_foci_csalas_bunda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4cca3-60f7-4695-b32c-96656965dc66","keywords":null,"link":"/sport/20201208_moldova_foci_csalas_bunda","timestamp":"2020. december. 08. 19:34","title":"A moldovai focibajnokság csapatainak fele lebukott egy sportfogadási botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]