[{"available":true,"c_guid":"b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer Társaság nagykövete is volt, miután kiderült, hogy demenciában szenved.","shortLead":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer...","id":"20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4106b3a-7507-4e80-8163-14f23f13aa62","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","timestamp":"2020. december. 11. 13:05","title":"Meghalt Barbara Windsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz felelőtlen felhasználását is. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz...","id":"20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ce510-6723-4fa7-858f-9c9be10042fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","timestamp":"2020. december. 11. 05:41","title":"Egy nap alatt három ország szélsőjobbos politikusait látogatta végig Szijjártó – külügyminiszterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egyikük légzéstámogatásra szorul.","shortLead":"Egyikük légzéstámogatásra szorul.","id":"20201211_Koronavirusos_lett_ket_rab_a_sopronkohidai_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae15f97a-2d78-4529-9a08-bc6e47437dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Koronavirusos_lett_ket_rab_a_sopronkohidai_bortonben","timestamp":"2020. december. 11. 20:17","title":"Koronavírusos lett két rab a sopronkőhidai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet megálmodó színész/aktivista szerint érdemes szenteli egy percet annak is, hogy mennyire menő, hogy még élünk, van hová haza mennünk és van mit ennünk. Ezért is segít azoknak, akiknek ez nem adatott meg. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet...","id":"20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d67-5a1b-4261-8b46-2c9e15977dd7","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","timestamp":"2020. december. 12. 12:00","title":"Molnár Áron: Mennyire menő, hogy még élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","shortLead":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","id":"202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0690d9-8077-4131-9d89-bc269d4643c0","keywords":null,"link":"/360/202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","timestamp":"2020. december. 11. 16:00","title":"Sokkal több nő házasodik \"lefelé\", mint férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes hatóságokat.","shortLead":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes...","id":"20201211_wada_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d675ab-4401-45a0-8eb4-2b82717947f2","keywords":null,"link":"/sport/20201211_wada_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 21:36","title":"A doppingellenes ügynökség is megvizsgálja a koronavírus-vakcinák összetételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb nézeteltérés a jogállamiság, a klímacélok meghatározása és a Törökországgal szembeni szankciók kapcsán alakult ki.","shortLead":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb...","id":"20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad06ec8-6a69-4fbd-a40c-557493743ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Egyetlen jogállamisági ügy sem vész el – ígérte Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához került. De volt-e más opció?","shortLead":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához...","id":"202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4d5a2-b2dc-428b-bbc2-7d498adb37e2","keywords":null,"link":"/360/202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","timestamp":"2020. december. 12. 08:15","title":"Szándék sem volt idehaza Esterházy Péter írói hagyatékának elhelyezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]