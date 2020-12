Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető-igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. A Fidesz ezután sem fog visszafogottabban beszélni a melegekről, viszont egymást érhetik a magánéleti botrányok a sajtóban. ","shortLead":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett...","id":"20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6805b6-4671-48d8-aece-4307ffd4bb1a","keywords":null,"link":"/360/20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 06:30","title":"Krekó Péter: A szexbotrány erős szimbólum, ezért nem úszta meg Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","shortLead":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","id":"20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743d951-d004-4d8d-bf42-a6885c34836c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 03. 10:42","title":"Catherine O'Hara újraalkotta a Reszkessetek betörők! ájulós jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató kommentet, majd figyelmezteti annak íróját, hogy változtassa meg a szöveget olyanra, amellyel tiszteletben tartja embertársait.","shortLead":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató...","id":"20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f16b093-69da-4ce2-9370-5469ab1b4e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","timestamp":"2020. december. 04. 12:03","title":"Szól a YouTube a kommentelőnek, aki épp beszólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"HVG","category":"360","description":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják a sorban állást a vakcináért. ","shortLead":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják...","id":"202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0fbda-0278-42f3-8ae8-3323e012f232","keywords":null,"link":"/360/202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","timestamp":"2020. december. 04. 12:00","title":"Bár még nincs is vakcina, egy magyar cég már a fizetős oltásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29a0f32-d0ce-4f58-b2cb-52f4c7fef785","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iskolás korú gyerekek kétharmadának világszerte nincs otthon internete, állapította meg új jelentésében az ENSZ, holott a pandémia miatti iskolabezárások miatt ez létfontosságú lenne az online oktatásukhoz.



","shortLead":"Az iskolás korú gyerekek kétharmadának világszerte nincs otthon internete, állapította meg új jelentésében az ENSZ...","id":"20201204_unicef_itu_gyerekek_otthoni_internet_tavoktatas_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e29a0f32-d0ce-4f58-b2cb-52f4c7fef785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d385dbd0-7cb6-4f48-a8e9-9b5de6e8fd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_unicef_itu_gyerekek_otthoni_internet_tavoktatas_iskola","timestamp":"2020. december. 04. 07:33","title":"\"Ez több mint digitális szakadék, ez már inkább digitális kanyon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz. Csakhogy nem jelezték, hogy reklámról van szó.","shortLead":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz...","id":"20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754edec5-fa1d-4bba-88bb-4ad7d86055f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","timestamp":"2020. december. 02. 18:57","title":"Másfél millióra bírságolta a médiahatóság az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","shortLead":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","id":"20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79593a3-b2df-4e94-bd70-74d6f699e7d8","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","timestamp":"2020. december. 03. 17:43","title":"Újabb három hónapig ingyen lehet szállítani a kerékpárokat a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]