Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól.","shortLead":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő...","id":"20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714c5bad-a3b6-4c33-b9a7-799899f18452","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","timestamp":"2020. december. 14. 07:03","title":"Gyógynövényt visznek a verebek fiókáiknak, hogy ne legyenek betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056df889-c76f-4980-bfb2-8722ad4d7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 13. 09:12","title":"Újabb 181 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","shortLead":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","id":"202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb6d81-bb9a-467a-bcde-e210474a7eec","keywords":null,"link":"/360/202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","timestamp":"2020. december. 14. 12:30","title":"Pécs ellenzéki vezetőit kihagyták a térségi fejlesztési szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balog Ádám elbúcsúzott.","shortLead":"Balog Ádám elbúcsúzott.","id":"20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00bbd77-83cf-4856-b235-dd9e13c2858d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Az MKB leköszönő vezérigazgatója: A feladatot elvégeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar és a lengyel kormány visszavonta a vétófenyegetését, így lett EU-költségvetés; sikerült az EU 27 tagállamának megegyezni a klímavédelmi célokról; egy kicsit drágul a karácsonyi menü a tavalyihoz képest. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány visszavonta a vétófenyegetését, így lett EU-költségvetés; sikerült az EU 27 tagállamának...","id":"20201213_Es_akkor_eu_koltsegvetes_klima_veto_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f16e7-fdea-4e4b-88aa-cd3014308903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_Es_akkor_eu_koltsegvetes_klima_veto_karacsony","timestamp":"2020. december. 13. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, nem az EU fogja megbuktatni a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]