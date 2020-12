Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása, így gyorsabb és hatékonyabb lehet az áruk újratöltése, szállítása és raktározása is a MOHAnet okospolcával – hívta fel a figyelmet a Telenor, amely a rendszer működéséhez szükséges mobilkapcsolatot biztosítja. Így elkerülhető a felesleges, a Covid-helyzetben kockázattal járó boltlátogatás is. A megoldást már valódi boltokban tesztelik sörök, vákuumcsomagolt húskészítmények és dohányáruk esetében.","shortLead":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása...","id":"20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7711702-20c9-4533-ac1f-baf0aa400597","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","timestamp":"2020. december. 15. 14:33","title":"Amelyik boltban ilyen polcok vannak, ott online láthatják a vásárlók, mi van épp készleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","shortLead":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","id":"20201216_london_anglia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d9f26-1cc6-4eee-bc88-d97d56195324","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_london_anglia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:09","title":"Londonban és környékén a legmagasabb készenléti szint lépett életbe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szaturnt a szökése után három évvel találták meg, azóta se tudják, hogy élte túl azt az időszakot. 84 évesen pusztult el.



","shortLead":"Szaturnt a szökése után három évvel találták meg, azóta se tudják, hogy élte túl azt az időszakot. 84 évesen pusztult...","id":"20201216_Moszkvaban_allitjak_ki_az_aligatort_ami_a_haboru_alatt_a_berlini_allatkertbol_szokott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189878c-9d88-4d20-8c42-f01e186f0173","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Moszkvaban_allitjak_ki_az_aligatort_ami_a_haboru_alatt_a_berlini_allatkertbol_szokott_meg","timestamp":"2020. december. 16. 09:04","title":"Moszkvában állítják ki az aligátort, amely a háború alatt a berlini állatkertből szökött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA).","shortLead":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán...","id":"20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af183021-0744-4d74-9b59-e48342195636","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","timestamp":"2020. december. 15. 16:03","title":"Nagyon meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a 300 millió kilométerről érkező űrkapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]